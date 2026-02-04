Разведка Германии: военные расходы России в прошлом году "съели" половину ее бюджета

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) сообщает, что в прошлом году военные расходы России могли составить половину ее государственного бюджета и 10% от ВВП страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные анализа от BND.

По данным немецкого разведывательного ведомства, Россия тратит на войну и свои вооруженные силы значительно больше, чем она заявляла в последние годы.

С начала войны против Украины в феврале 2022 года оборонный бюджет России ежегодно значительно рос. Кроме того, российское толкование "оборонных расходов" сильно отличается от определения НАТО, отмечают немецкие разведчики.

Так, всесторонний анализ бюджетных данных, проведенный BND, показывает, что российский оборонный бюджет в последние годы был на 66% больше, чем заявлено.

Неучтенные расходы касаются, например, строительных проектов Министерства обороны, ІТ-проектов военных или социальных выплат для военнослужащих вооруженных сил.

Таким образом, в 2025 году военные расходы составляли примерно половину общего бюджета РФ и около 10% российского ВВП.

Эти средства используются не только на войну против Украины, но и для дополнительного создания и расширения военного потенциала, особенно вблизи восточного фланга НАТО, отмечают в BND.

В ведомстве подчеркнули, что эти цифры конкретно отражают угрозу для Европы со стороны России.

Между тем издание Financial Times сообщило, что российские космические аппараты могли перехватить связь по меньшей мере десяти ключевых спутников европейских стран, что ставит под угрозу конфиденциальную информацию государств континента.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте говорил, что Альянс должен быть "готовым к войне такого масштаба, которую пережили наши деды и прадеды".

С ним не согласился министр обороны Германии Борис Писториус, который скептически оценил сценарий полномасштабной войны России и НАТО.