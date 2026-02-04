ЗМІ: Росія перехопила низку ключових європейських супутників

Російські космічні апарати могли перехопити зв’язок щонайменше десяти ключових супутників європейських країн, що ставить під загрозу конфіденційну інформацію держав континенту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times.

За даними видання, представники європейських служб безпеки вважають, що два російські космічні апарати змогли перехопити низку супутників. Це може призвести до збоїв в роботі або навіть до їхнього падіння.

Крім того, під загрозою опинилася конфіденційна інформація, яку передавали ці супутники, зокрема секретні урядові та деякі військові повідомлення.

Протягом кількох років військові та цивільні космічні органи Європи відстежували діяльність "Луч-1" і "Луч-2" – двох російських об'єктів, які неодноразово здійснювали підозрілі маневри на орбіті.

З моменту запуску 2023 року "Луч-2" наблизився до 17 європейських супутників.

Розвідувальні дані, зібрані Росією у космосі, можуть допомогти Москві координувати гібридні атаки на європейські країни, зокрема для хакерських операцій.

Зазначимо, що на цьому тлі країни ЄС почали дедалі активніше інвестувати у космічну сферу. Минулого тижня єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив про запуск програми Govsatcom, яка об’єднає наявні комунікаційні потужності супутників 27 країн-членів.

Крім того, ЄС готується створити захищену систему супутникового зв’язку до 2030 року для здійснення військової розвідки, оскільки зростають сумніви щодо відданості США європейській обороні.

Також 3 лютого стало відомо, що Європейський Союз планує створити платформу обміну військовими даними без участі Сполучених Штатів до 2030 року.