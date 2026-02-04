Уряд Молдови схвалив гуманітарну допомогу для України

Уряд Молдови ухвалив рішення про надання гуманітарної допомоги Україні на тлі складної ситуації в енергетиці через масовані атаки РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

Рішення про надання допомоги з Державного резерву та з управління деяких підрозділів МВС було затверджено на засіданні молдовського уряду у середу.

"Наші колеги з України цінують нашу допомогу. Ми отримали багато подяк, як публічно, так і приватно", – заявив прем'єр-міністр Александру Мунтяну.

Партія гуманітарної допомоги відповідає офіційним запитам, надісланим з Києва дипломатичними каналами, і має на меті покрити конкретні потреби цивільного населення.

До складу пакета входять товари, призначені для енергетичного та медичного секторів, зокрема кабелі, провідники, обладнання та санітарні матеріали.

Водночас в рамках кампанії "Тепло для України", організованої Національним конгресом українців у Молдові, було зібрано 256 тисяч леїв, що еквівалентно понад 650 тисяч гривень.

3 лютого глава МЗС України Андрій Сибіга розповів про останні партії "енергетичної" підтримки від Литви, Фінляндії, Туреччини, Болгарії.