У МЗС розповіли про енергетичну допомогу, яка надійшла до України 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про пакети енергетичної допомоги від партнерів та волонтерів, які вже надійшли в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", Сибіга повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомив міністр, за підтримки уряду Литви до України відправлять 48 генераторів великої потужності. Водночас литовська громадська організація вже доставила 80 генераторних установок, а також обігрівачі, подовжувачі, акумуляторні лампи та витратні матеріали для генераторів.

Турецький Фонд гуманітарної допомоги ІНН доправив в Україну чотири вантажівки гуманітарної допомоги, які містили 157 побутових генераторів, зарядні пристрої, одяг, засоби гігієни та продуктові набори.

Також готується передача близько 50 генераторів різної потужності від Фінляндії. Кілька десятків генераторів для дитячих лікарень відправить і Швеція.

Окремо міністр закордонних справ відзначив польську ініціативу "Тепло з Польщі для Києва", в межах якої до Києва доставлено десятки генераторів для районів міста й комунальних служб.

Також, за словами Сибіги, українська громада в Болгарії направила 34 генератори для Києва та Одеси, а міжрегіональне партнерство з Польщею забезпечує генераторами Одесу, Нікопольський район та служби реагування Дніпропетровщини.

Нагадаємо, у понеділок президент Володимир Зеленський після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн повідомив, що ЄС найближчим часом передасть Україні додаткові генератори та енергообладнання.

В уряді Чехії готують до відправки в Україну 55 генераторів.

А 30 січня до Києва надійшла перша партія у майже 60 генераторів від мерії та громади Варшави.