Правительство Молдовы одобрило гуманитарную помощь для Украины

Правительство Молдовы приняло решение о предоставлении гуманитарной помощи Украине на фоне сложной ситуации в энергетике из-за массированных атак РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

Решение о предоставлении помощи из Государственного резерва и из управления некоторых подразделений МВД было утверждено на заседании молдавского правительства в среду.

"Наши коллеги из Украины ценят нашу помощь. Мы получили много благодарностей, как публично, так и в частном порядке", – заявил премьер-министр Александру Мунтяну.

Партия гуманитарной помощи соответствует официальным запросам, направленным из Киева по дипломатическим каналам, и призвана покрыть конкретные потребности гражданского населения.

В состав пакета входят товары, предназначенные для энергетического и медицинского секторов, в частности кабели, проводники, оборудование и санитарные материалы.

В то же время в рамках кампании "Тепло для Украины", организованной Национальным конгрессом украинцев в Молдове, было собрано 256 тысяч леев, что эквивалентно более 650 тысячам гривен.

3 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал о последних партиях "энергетической" поддержки от Литвы, Финляндии, Турции, Болгарии.