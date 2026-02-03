У Молдові зібрали понад 650 тисяч гривень "на тепло для України"

У Молдові в межах збору "на тепло для України" зібрали 256 тисяч леїв – понад 650 тисяч гривень.

Про це оголосили у Національному конгресі українців у Молдові, пише "Європейська правда".

Збір організував Національний конгрес українців у Молдові у партнерстві з посольством України і телеканалом TVR Moldova для підтримки українців в умовах складної ситуації в енергосистемі через російські обстріли та суворої зими.

"Вже 256 тисяч леїв ви пожертвували на збір "Тепло для України"... Ми вдячні вам за солідарність та готовність допомогти – Молдова справді країна з великим серцем", – зазначили на Facebook-сторінці організації.

"Кілька годин без світла та тепла в Республіці Молдова було достатньо, щоб відчути страх та невпевненість. Проте для мільйонів українців відсутність електроенергії, тепла та води – це щоденна реальність, посеред зими", – зазначають на сторінці TVR Moldova у дописі на підтримку збору.

Кампанія триватиме ще десять днів, до 13 лютого. На зібрані кошти планують купувати генератори.

Раніше в уряді Молдови анонсували пакет урядової підтримки для України на 118 млн леїв (близько 6 млн євро) – з генераторами, медичним обладнанням, транспортом для рятувальних служб, продуктами і товарами першої необхідності.

Нагадаємо, в МЗС України закликали небайдужих у всьому світі відкривати збори "на тепло для України" після успіху громадського збору у Польщі на генератори та зарядні станції для Києва.

Великий успішний збір відбувся також у Чехії. Крім того, в уряді Чехії готують до відправки в Україну 55 генераторів.

3 лютого глава МЗС України Андрій Сибіга розповів про останні партії "енергетичної" підтримки від Литви, Фінляндії, Туреччини, Болгарії.