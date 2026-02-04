Послы ЕС согласились, что к кредиту в 90 млрд евро для Украины могут привлекаться третьи страны

В среду, 4 февраля, послы государств Европейского союза на заседании Комитета постоянных представителей (Coreper) согласовали механизмы предоставления Украине в 2026-27 годах кредита на сумму 90 млрд евро, в частности, разрешив третьим странам участвовать в этом процессе.



Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили в Кипрском председательстве в Совете ЕС.



"Мандат Совета ЕС предусматривает, что третьи страны, кроме Украины или членов Европейской ассоциации свободной торговли/Европейского экономического пространства (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария – "ЕП"), могут быть непосредственно привлечены к кредиту на поддержку Украины (Ukraine Support Loan) в отношении конкретных оборонных продуктов", – сообщили "ЕвроПравде" в Кипрском председательстве.



В целом предполагается, что оборонная продукция должна закупаться только у компаний из ЕС, Украины или стран ЕАСТ/ЕЭП. "Если же военные потребности Украины потребуют срочной поставки оборонной продукции, которая недоступна в ЕС, Украине или стране ЕАСТ-ЕЭП, будет применяться ряд целевых исключений", – уточнили собеседники "ЕП".



В использовании средств по украинскому кредиту, в частности, смогут участвовать страны, которые заключили двустороннее соглашение с Союзом в соответствии с Регламентом SAFE, а также страны, вступившие в партнерство в сфере безопасности и обороны с ЕС.



"В частности, такие страны должны обязаться предоставить справедливый и пропорциональный финансовый вклад для покрытия расходов, возникающих вследствие заимствований, и которые оказывают значительную финансовую и военную поддержку Украине", – объяснили в Кипрском председательстве.



Теперь принятые послами ЕС законопроекты должны быть переданы в Европейский парламент для согласования и принятия.



Речь идет о регламенте, который имплементирует кредит; регламенте, который вносит изменения в финансовый инструмент для Украины (Ukraine Facility); а также внесении изменений в действующий регламент Многолетней финансовой рамки (MFF) для гарантирования финансовой помощи в рамках бюджета ЕС. "После завершения всех шагов Комиссия сможет выплатить первый транш в начале второго квартала этого года", – заверило председательство Кипра.



Как сообщала "Европейская правда", Франция и Германия имели противоречивые позиции относительно механизмов предоставления кредита Украине и участия в нем третьих стран.



Напомним, в ночь на 19 декабря саммит Европейского Союза утвердил решение о совместном заимствовании для Украины на сумму 90 млрд евро. Решение приняли после того, как ЕС отказался от варианта "репарационного займа" в связи с оппозицией Бельгии, на чьей территории находится большинство замороженных в Европе российских активов.



Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в этой схеме.



21 января Европарламент одобрил предложение относительно решения Совета ЕС, которое позволяет создать Кредит для Украины (Loan for Ukraine) на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы.



Подробно об этом займе – в статье: План действий на 90 млрд евро: как ЕС готовит помощь Украине и что будет требовать от Киева.