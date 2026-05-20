Німеччина схвалила програму цивільного захисту на 10 млрд євро

Федеральний уряд Німеччини у середу схвалив розширену програму цивільної оборони вартістю 10 мільярдів євро до 2029 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau.

Ці кошти, серед іншого, будуть використані для придбання понад 1000 спеціальних автомобілів та захисних костюмів, а також для модернізації мережі масового оповіщення.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що план базуватиметься на досвіді України, де мобільний додаток попереджає про повітряні атаки Росії та закликає людей йти в укриття.

Міністерство внутрішніх справ також планує створити центральний диспетчерський пункт для координації роботи між державними установами.

Крім того, йдеться про модернізацію захисних приміщень – від бункерів, збудованих за часів Холодної війни, до облаштування повсякденних об'єктів, таких як підземні паркінги, тунелі та станції метро.

"Цю концепцію 1980-х років, яка ніколи не працювала, потрібно відкинути в сучасних умовах безпеки", – сказав міністр внутрішніх справ Александр Добріндт.

Він зазначив, що новий план спрямований на покращення захисту в домівках людей та забезпечення швидшого доступу до укриттів у громадських місцях.

Згідно з урядовими даними, у Німеччині наразі є 579 притулків для приблизно 480 000 осіб.

Раніше міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт, анонсуючи програму цивільного захисту, повідомляв, що кошти будуть використані на додаткове обладнання, будівлі, персонал та технології, зокрема для Федерального агентства технічної допомоги (THW).

