МЗС Росії виступило із заявою у зв’язку із тим, що 5 лютого остаточно завершується чинність російсько-американського договору про контроль над ядерним озброєнням (СНО-3).

Заяву було оприлюднено 4 лютого, повідомляє "Європейська правда".

З огляду на те, що у четвер термін дії договору завершується, в МЗС РФ заявили, що Росія більше не вважає себе пов’язаною обмеженнями на ядерний арсенал.

"За нинішніх обставин виходимо з того, що сторони за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї більше не пов'язані жодними зобов'язаннями та симетричними деклараціями в контексті договору, включаючи його центральні положення, і в принциповому плані вільні у виборі своїх подальших кроків", – сказано у заяві.

"Російська Федерація незмінно готова до рішучих військово-технічних контрзаходів з метою усунення потенційних додаткових загроз національній безпеці", – зазначили в МЗС РФ.

Водночас там додали, що на перспективу Росія "залишається відкритою для пошуку політико-дипломатичних шляхів комплексної стабілізації стратегічної обстановки на основі рівноправних та взаємовигідних діалогових рішень у разі формування належних умов для такої взаємодії".

Договір СНО-3 (або New START) – остання велика угода між США та Росією про взаємне скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Він був підписаний у 2010 році в Празі президентами Обамою та Медведєвим, набув чинності у 2011-му і мав стати фундаментом "ядерної стабільності" у світі.

Без підписання нової угоди світ вперше за десятиліття залишається без жодного юридичного контролю над ядерними арсеналами найбільших держав.

Напередодні заступник міністра закордонних справ Росії Сергєй Рябков заявив, що Росія готова до нової реальності світу без обмежень на ядерні озброєння.

У коментарі для New York Times минулого місяця президент США Дональд Трамп зазначив, що дозволить договору втратити чинність. Однак він сказав, що необхідно укласти "кращу угоду".

У лютому 2023 року Владімір Путін оголосив про "призупинення" участі Росії в Договорі про СНО-3 – хоча документ і не передбачає такого механізму, але цей крок стався на тлі ядерного шантажу Заходу з боку Москви. При цьому РФ і далі залишалася стороною договору.