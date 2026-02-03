Росія каже, що готова до нового світу без ядерних обмежень

Росія заявила, що готова до нової реальності світу без обмежень на ядерні озброєння після того, як цього тижня закінчиться термін дії договору СНО-3.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергєй Рябков, його цитує "Коммерсант".

Якщо США і Росія не дійдуть згоди в останній момент, то після закінчення терміну дії договору СНО-3 у четвер вони вперше за понад пів століття залишаться без будь-яких обмежень щодо своїх стратегічних ядерних арсеналів дальньої дії.

Рябков запевнив, що Росія готова до нової реальності, в якій будуть відсутні будь-які обмеження в області озброєнь.

"Ми прораховували, припускали, що таке може статися, нічого несподіваного в цьому немає, і підстав для якоїсь драматизації подій ми теж не бачимо", – сказав він на зустрічі з журналістами в посольстві РФ в КНР.

При цьому Рябков уточнив, що діалог щодо стратегічної стабільності неможливий без зміни зовнішньої політики Вашингтона щодо Москви.

"Потрібні далекосяжні зрушення, зміни на краще в підході США в цілому до відносин з нами", – зазначив Рябков.

У коментарі для New York Times минулого місяця президент США Дональд Трамп зазначив, що дозволить договору втратити чинність. Однак він сказав, що необхідно укласти "кращу угоду".

Мережа угод, укладених після Кубинської ракетної кризи 1962 року з метою зменшення небезпеки ядерної війни, поступово розпадається, а протистояння між Москвою та Заходом щодо України та занепокоєння США щодо Китаю посилюються.

США запропонували Китаю приєднатися до переговорів про контроль над озброєннями. Пекін не виявляє бажання це робити.

Рябков заявив, що Китай має чітку позицію щодо контролю над озброєннями і що Москва її поважає.

У лютому 2023 року Владімір Путін оголосив про "призупинення" участі Росії в Договорі про СНО-3 – хоча документ і не передбачає такого механізму, але цей крок стався на тлі ядерного шантажу Заходу з боку Москви. При цьому РФ і далі залишалася стороною договору.