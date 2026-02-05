Рютте посетил Черниговскую область во второй день визита в Украину

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время двухдневного визита в Украину посетил Черниговскую область, в частности село Ягодное, где российские оккупанты удерживали в плену более 300 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Рютте написал в сети X.

Генсек НАТО, который 3 февраля прибыл в Киев, поделился, что на следующий день посетил Чернигов и область – то есть он остался в Украине на следующую ночь после массированной комбинированной атаки РФ, которая предшествовала его приезду.

Рютте вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и начальником Черниговской ОГА Вячеславом Чаусом посетили село Ягодное. Генсеку показали подвал, где в 2022 году российские военные почти месяц держали всех жителей села. Тогда в Ягодном погибли десятки людей.

Фото: X/ Mark Rutte

Фото: X/ Mark Rutte

Кроме того, генсек Альянса осмотрел один из объектов энергетики в области, который подвергся российскому обстрелу.

А в Чернигове Рютте посетил местный пункт несокрушимости, где пообщался со спасателями и горожанами.

Фото: Telegram / Вячеслав Чаус/ Чернігівська ОДА (ОВА)

Также генеральный секретарь НАТО вместе с министром иностранных дел Украины посетили военных 105 пограничного отряда имени князя Владимира Великого. Чиновникам продемонстрировали технологии защиты границы, работу беспилотников, а также как противодействие российским атакам, в частности "шахедам" и другим БПЛА.

Фото: Facebook / Andrij Sybiha

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте во вторник прибыл в Украину, где заявил, что найдет более $15 млрд на закупку оружия для ВСУ.

В Киеве Рютте осмотрел одну из столичных ТЭЦ, которая была повреждена в результате российской атаки.

А во время выступления в Верховной Раде генсек НАТО заявил, что 90% ракет для украинской ПВО поступило через программу PURL.