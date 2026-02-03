Укр Рус Eng

Шмигаль показав генсеку НАТО наслідки обстрілу Росією київської ТЕЦ

відео
Новини — Вівторок, 3 лютого 2026, 18:51 — Христина Бондарєва

Міністр енергетики, віцепрем'єр Денис Шмигаль у вівторок відвідав із генсеком НАТО Марком Рютте одну з київських ТЕЦ, яка була пошкоджена внаслідок російської атаки цієї ночі.

Про це Шмигаль розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

У профілі міністра викладено відео відвідин об’єкта, який, за словами Шмигаля, Росія атакувала свідомо.

"Ракетний удар по цивільному об’єкту теплопостачання у мороз –25°C. Наголосив: цей злочин має бути належно оцінений", – зазначив Шмигаль. На відео він уточнив, що у цей об’єкт прицільно прилетіли 5 балістичних ракет.

Шмигаль додав, що разом із Рютте вони обговорили посилення ППО, захист енергообʼєктів і протидію кіберзагрозам.

Раніше генсек НАТО повідомив, що країни Європи знайдуть понад $15 млрд на закупівлю зброї США для ЗСУ.

Марк Рютте також перед приїздом до Києва закликав країни ЄС, що "сидять на запасах перехоплювачів", передати ці ракети Україні.

Війна з РФ Росія Рютте НАТО
