У Німеччині зафіксували найменшу кількість шлюбів з 1950 року

У 2024 році кількість зареєстрованих у Німеччині шлюбів була найнижчою з моменту початку ведення статистики в 1950 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані, опубліковані в четвер Федеральним статистичним управлінням (Destatis), їх наводить DW.

Згідно з наведеними даними, на кінець 2024 року трохи менш ніж половина дорослого населення Німеччини були одружені, а протягом року було зареєстровано загалом 349 200 шлюбів.

Ці цифри продовжують тенденцію, яка спостерігається в Німеччині вже протягом багатьох років. Тридцять років тому близько 60% дорослого населення були одружені.

Дані також показують, що люди одружуються в більш пізньому віці, а середній вік першого шлюбу за останні три десятиліття зріс на 6 років. У 2024 році середній вік для жінок становив 32,9 року, а чоловіків – 35,3 року.

Однак рівень шлюбів у Німеччині залишається дещо вищим за середній показник по ЄС, якщо вимірювати на душу населення.

За останніми даними Євростату за 2023 рік, у Німеччині було зареєстровано 4,3 шлюбу на 1000 жителів, тоді як середній показник по ЄС становив 4.

Найвищий показник у ЄС був у Румунії – 5,8, а Італія та Словенія посіли останні місця з показниками 3,1 та 3,0 відповідно.

Навесні минулого року в Австрії підготували зміни до законодавства щодо укладання шлюбу; зокрема, мінімальний вік для одруження підвищили до 18.

Раніше подібні нововведення запровадили Швеція і Норвегія.