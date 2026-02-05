В Германии зафиксировали наименьшее количество браков с 1950 года

В 2024 году количество зарегистрированных в Германии браков было самым низким с момента начала ведения статистики в 1950 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг Федеральным статистическим управлением (Destatis), их приводит DW.

Согласно приведенным данным, на конец 2024 года чуть менее половины взрослого населения Германии состояли в браке, а в течение года было зарегистрировано в общей сложности 349 200 браков.

Эти цифры продолжают тенденцию, которая наблюдается в Германии уже на протяжении многих лет. Тридцать лет назад около 60% взрослого населения были в браке.

Данные также показывают, что люди вступают в брак в более позднем возрасте, а средний возраст первого брака за последние три десятилетия вырос на 6 лет. В 2024 году средний возраст женщин составлял 32,9 года, а мужчин – 35,3 года.

Однако уровень браков в Германии остается несколько выше среднего показателя по ЕС, если измерять на душу населения.

По последним данным Евростата за 2023 год, в Германии было зарегистрировано 4,3 брака на 1000 жителей, тогда как средний показатель по ЕС составлял 4.

Самый высокий показатель в ЕС был в Румынии – 5,8, а Италия и Словения заняли последние места с показателями 3,1 и 3,0 соответственно.

Весной прошлого года в Австрии подготовили изменения в законодательство о заключении брака; в частности, минимальный возраст для вступления в брак повысили до 18 лет.

Ранее подобные нововведения ввели Швеция и Норвегия.