США та РФ домовилися відновити військовий діалог

США та Росія домовилися відновити військовий діалог на високому рівні.

Про це йдеться у заяві Європейське командування Збройних сил США за підсумками зустрічі в Абу-Дабі, пише "Європейська правда".

У командуванні заявили, що цей канал комунікації був припинений восени 2021 року, безпосередньо перед початком повномасштабного вторгнення РФ.

Відновлення діалогу відбулося після зустрічей у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів між генералом Алексусом Гринкевичем, командувачем Європейського командування Збройних сил США, та військовими посадовцями Росії та України.

"Підтримка діалогу між військовими є важливим фактором глобальної стабільності та миру, яких можна досягти лише за допомогою сили, і забезпечує засоби для підвищення прозорості та деескалації", – йдеться у заяві.

Також там зазначили, що цей канал забезпечить постійний контакт між військовими, оскільки сторони продовжують працювати над досягненням тривалого миру.

Також ЗМІ писали, що США і Росія близькі до укладення угоди про продовження дії договору щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-ІІІ).

Нагадаємо, 4 лютого в Об'єднаних Арабських Еміратах стартував другий раунд тристоронніх переговорів команд України, Росії та США. За його підсумками українська делегація готує доповідь президенту Володимиру Зеленському.

За словами голови делегації Рустема Умєрова, в Абу-Дабі українська команда запланувала двосторонню зустріч з американською стороною, яку представляють спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Вони мали обговорити документ про гарантії безпеки та "план процвітання".

Зазначимо, що тристоронні переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах розпочалися після того, як Росія завдавала масованого удару по Україні. У зв’язку з новим обстрілом президент Володимир Зеленський у вівторок заявив про "коригування" роботи української команди на переговорах.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо відзначив хороші і погані новини щодо нового раунду переговорів.