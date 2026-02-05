США и РФ договорились возобновить военный диалог

США и Россия договорились возобновить военный диалог на высоком уровне.

Об этом говорится в заявлении Европейского командования Вооруженных сил США по итогам встречи в Абу-Даби, пишет "Европейская правда".

В командовании заявили, что этот канал коммуникации был прекращен осенью 2021 года, непосредственно перед началом полномасштабного вторжения РФ.

Возобновление диалога произошло после встреч в столице Объединенных Арабских Эмиратов между генералом Алексусом Гринкевичем, командующим Европейским командованием Вооруженных сил США, и военными должностными лицами России и Украины.

"Поддержка диалога между военными является важным фактором глобальной стабильности и мира, которых можно достичь только с помощью силы, и обеспечивает средства для повышения прозрачности и деэскалации", – говорится в заявлении.

Также там отметили, что этот канал обеспечит постоянный контакт между военными, поскольку стороны продолжают работать над достижением длительного мира.

Также СМИ писали, что США и Россия близки к заключению соглашения о продлении действия договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Напомним, 4 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах стартовал второй раунд трехсторонних переговоров команд Украины, России и США. По его итогам украинская делегация готовит доклад президенту Владимиру Зеленскому.

По словам главы делегации Рустема Умерова, в Абу-Даби украинская команда запланировала двустороннюю встречу с американской стороной, которую представляют спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Они должны были обсудить документ о гарантиях безопасности и "план процветания".

Отметим, что трехсторонние переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах начались после того, как Россия нанесла массированный удар по Украине. В связи с новым обстрелом президент Владимир Зеленский во вторник заявил о "корректировке" работы украинской команды на переговорах.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио отметил хорошие и плохие новости относительно нового раунда переговоров.