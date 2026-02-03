Зеленський: скоригуємо роботу переговорної команди після російської атаки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що робота української переговорної команди, яка вирушила на тристоронню зустріч з представниками США та Росії, буде "скоригована" через масовану російську атаку.

Про це, як пише "Європейська правда", президент повідомив у Telegram.

Коментуючи комбіновану атаку РФ по українських містах в ніч на вівторок, Зеленський заявив, що це свідчить про несерйозне ставлення Москви до мирних переговорів та її прагнення знищити Україну.

"Кожен такий удар Росії підтверджує, що ставлення в Москві не змінилося: вони так само розраховують на війну та знищення України й не сприймають дипломатію всерйоз. Робота нашої переговорної команди буде скорегована відповідним чином", – написав президент.

Глава держави також повідомив, що доручив Міністерству закордонних справ та всьому дипломатичному корпусу поінформувати партнерів про наслідки нової атаки, а українському уряду – звернутися з проханням про додаткові пакети енергетичної допомоги.

Це питання Зеленський також обговорить з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який 3 лютого прибув до Києва.

Нагадаємо, вночі 3 лютого Росія завдала комбінованого удару по Україні. Це сталося на тлі того, що 29 січня президент США Дональд Трамп заявив про згоду Путіна не бити по Києву "та інших містах" протягом тижня – не уточнюючи, з якого часу мав початися відлік.

Крім того, атака відбулася у переддень запланованих переговорів команд України, Росії та Сполучених Штатів у Абу-Дабі.

У понеділок Зеленський повідомив, що поставив завдання переговорній команді перед переговорами з РФ і США. Очікується, що українська делегація матиме окрему двосторонню зустріч з американцями, на якій обговорюватимуть гарантії безпеки після завершення війни.