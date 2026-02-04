Рубіо розповів про хороші і погані новини щодо переговорів в Абу-Дабі з Україною та РФ

Держсекретар США Марко Рубіо, коментуючи перебіг переговорів в Абу-Дабі щодо врегулювання розв’язаної РФ війни проти України, заявив про хороші і погані новини з цього приводу.

Про це він сказав в ході пресконференції, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Рубіо, вперше за дуже довгий час технічні військові групи з України та Росії зустрічаються у форматі, в якому також беруть участь представники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

"Я не хочу сказати, що самі по собі переговори є прогресом, але добре, що відбувається взаємодія. Я також хотів би попередити всіх, що в таких питаннях, як це, є багато делікатних моментів. Прогрес, ймовірно, не буде відомий навіть через витоки інформації, поки ми дійсно не досягнемо прориву. Наша мета – залишатися відданими справі. Ми присвятили цьому рік. Ми вважаємо, що досягли реального прогресу", – зазначив він.

За словами Рубіо, хорошою новиною є те, що "список невирішених питань", який існував між Україною та РФ, "істотно скоротився".

"Це хороша новина. Погана новина полягає в тому, що питання, які залишилися, є найскладнішими. А тим часом війна триває. Тому все, що я можу сказати з цього приводу, це те, що ми вкладаємо в цю справу значну кількість часу та енергії на дуже високому рівні. Ми будемо продовжувати робити все, що в наших силах, щоб домогтися прориву", – додав він.

Зазначимо, що тристоронні переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах проходять після того, як Росія завдавала масованого удару по Україні. У зв’язку з новим обстрілом президент Володимир Зеленський у вівторок заявив про "коригування" роботи української команди на переговорах.

Повідомляли, що продовження переговорів планується у четвер, 5 лютого.

А українська делегація готує доповідь Зеленському за підсумками першого дня переговорів, який завершився 4 лютого.