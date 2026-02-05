ЗМІ: США і РФ ведуть переговори про продовження договору щодо обмеження ядерних арсеналів

США і Росія близькі до укладення угоди про продовження дії договору щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-ІІІ).

Про це порталу Axios розповіли три джерела, знайомі з перебігом переговорів, повідомляє "Європейська правда".

Два джерела попередили, що проєкт плану ще потребує схвалення лідерів обох країни.

Інше джерело підтвердило, що протягом останніх 24 годин в Абу-Дабі тривали переговори, але не підтвердило, що було досягнуто згоди.

Договір СНО-ІІІ є останньою серйозною перешкодою, що стримує ядерні арсенали двох країн, які разом володіють близько 85% світового запасу ядерних боєголовок.

Посланці президента Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели переговори щодо нового договору СНО з російськими посадовцями в кулуарах переговорів щодо України в Абу-Дабі.

Термін дії чинного договору закінчується в четвер, і невідомо, чи буде офіційно закріплено домовленість про дотримання його умов протягом додаткового періоду – можливо, шести місяців.

Договір СНО-ІІІ обмежує кількість ядерних боєголовок, які США і Росія можуть розміщувати на підводних човнах, ракетах і бомбардувальниках, і включає важливі механізми прозорості.

Кремлівський правитель Владімір Путін раніше пропонував короткострокове продовження, але російське міністерство закордонних справ у середу висловило жаль у дуже критичній заяві, що "наші ідеї були навмисно залишені без відповіді".

Основною причиною скептичного ставлення Білого дому до продовження дії нового договору СНО було те, що він не обмежує Китай, який має набагато менший ядерний потенціал, який, втім швидко збільшується.

Пекін не виявляє інтересу до приєднання до угоди, яка обмежуватиме його ядерну програму, і не має чітких стимулів для цього.

За інформацією одного з джерел, наступним кроком буде підписання угоди про продовження терміну дії договору Трампом і Путіним.

Договір СНО-ІІІ (або New START) – остання велика угода між США та Росією про взаємне скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Він був підписаний у 2010 році в Празі президентами Обамою та Медведєвим, набув чинності у 2011-му і мав стати фундаментом "ядерної стабільності" у світі.

4 лютого МЗС Росії заявило, що після зупинки дії договору СНО-ІІІ РФ більше не вважає себе пов’язаною обмеженнями на ядерний арсенал.

А заступник голови Ради безпеки Росії і колишній президент Дмитрій Медведєв опублікував "лякалку" про ядерну війну у зв’язку з втратою чинності договору СНО-ІІІ.