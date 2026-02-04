Умєров: українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі

Українська делегація готує доповідь президенту Володимиру Зеленському за підсумками першого дня тристоронніх переговорів з РФ і США, що спрямовані на врегулювання російсько-української війни.

Про це у себе в Facebook написав секретар РНБО Рустем Умєров, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Умєров, після тристоронньої зустрічі переговорний процес сьогодні продовжився у форматі роботи в групах.

Крім Умєрова, українська делегація працювала у складі Кирила Буданова, Давида Арахамії, Сергія Кислиці, Андрія Гнатова, Вадима Скібіцького та Олександра Бевза.

З американського боку участь у консультаціях взяли Стів Віткофф, Джаред Кушнер і Джош Груенбаум, а також Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич.

Умєров також додав, що "російська сторона була представлена на високому військовому рівні".

"Робота була змістовною та продуктивною, з орієнтацією на конкретні кроки і практичні рішення. Готуємо доповідь Президенту Володимиру Зеленському", – зазначив він.

Повідомляли, що продовження переговорів планується у четвер, 5 лютого.

Зазначимо, що тристоронні переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах проходять після того, як Росія завдавала масованого удару по Україні. У зв’язку з новим обстрілом президент Володимир Зеленський у вівторок заявив про "коригування" роботи української команди на переговорах.