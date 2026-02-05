У Польщі розповіли, коли почне роботу аналітична група щодо "файлів Епштейна"

Міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек розповів, що аналітична група, яка займатиметься розслідуванням польських аспектів у файлах Джеффрі Епштейна, збереться на своє перше засідання наступного тижня.

Заяву польського міністра наводить PAP, повідомляє "Європейська правда".

Журек розповів, що сформував більшу частину складу групи, до якої увійдуть представники спецслужб, прокурори та поліцейські. Однак, за його словами, склад цієї групи не розкриватимуть.

На запитання, коли розпочнеться її робота, він відповів: "Я планую наступного тижня організувати зустріч цієї групи".

Міністр також зазначив, що уряд планує звернутися до Сполучених Штатів з проханням надати Польщі частину документації щодо скандалу, яка залишається закритою.

Нагадаємо, у вівторок прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив про створення аналітичної групи, яка займатиметься розслідуванням польських аспектів скандалу в США, пов'язаного з оприлюдненням нової інформації про діяльність фінансиста Джеффрі Епштейна.

Нещодавно писали, що Генеральна прокуратура Литви розпочала досудове розслідування інформації щодо можливої торгівлі людьми в країні після оприлюднення нових файлів Епштейна.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Секс на користь ФСБ: як файли Епштейна вдарили по елітах США і Європи та до чого тут Росія.