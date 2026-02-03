У Литві розпочали розслідування щодо інформації з файлів Епштейна

Генеральна прокуратура Литви розпочала досудове розслідування інформації щодо можливої торгівлі людьми в країні після оприлюднення нових файлів засудженого в США за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив литовський суспільний мовник LRT.

Як повідомила у вівторок Генеральна прокуратура, таке рішення було ухвалене після проведення більш детальної оцінки нових даних.

Правоохоронці наразі шукають осіб, які мають інформацію або самі стали жертвами можливих злочинів, пов’язаних зі справою Епштейна.

Нові файли, оприлюднені Міністерством юстиції США наприкінці минулого тижня, розкрили знайомство фінансиста з кількома литовськими художниками та моделями, а також з родиною Петрейкіс, чиї культурні організації отримали десятки тисяч євро від Фонду Епштейна.

Серед іншого, Епштейн залишив Сімоні, дружині бізнесмена Валдаса Петрейкіса, 3 мільйони доларів у своєму заповіті.

Родина заперечує свою співучасть у злочинах та наполягає на тому, що мала з фінансистом винятково професійні контакти.

Президент Литви Гітанас Науседа на тлі розпочатого розслідування закликав правоохоронців за потреби звернутися за допомогою до судових органів США.

"Я сподіваюся, що органи влади принципово оцінять те, що вони отримують. Так, інформація в більшості випадків є знеособленою, закресленою, але ми маємо угоду про правову допомогу зі Сполученими Штатами Америки і я дійсно вважаю, що ми маємо зробити все, щоб не жити далі з цими сумнівами", – сказав литовський президент.

Нагадаємо, нові опубліковані файли, які пов’язані зі справою засудженого мільярдера Епштейна, свідчать, що він переказав тисячі фунтів чоловікові колишнього посла Великої Британії у США Пітера Мендельсона.

На цьому тлі Мендельсон відмовився від членства в Лейбористській партії.

Також нові опубліковані файли, які пов’язані зі справою засудженого мільярдера Джеффрі Епштейна, розкривають деталі його "стосунків" із британською елітою, зокрема, ймовірно – з братом британського короля Чарльза III Ендрю Маунтбеттеном-Віндзором. У нових файлах фігурує також кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт.