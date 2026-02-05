В Польше рассказали, когда начнет работу аналитическая группа по "файлам Эпштейна"

Министр юстиции Польши Вальдемар Журек рассказал, что аналитическая группа, которая будет заниматься расследованием польских аспектов в файлах Джеффри Эпштейна, соберется на свое первое заседание на следующей неделе.

Заявление польского министра приводит PAP, сообщает "Европейская правда".

Журек рассказал, что сформировал большую часть состава группы, в которую войдут представители спецслужб, прокуроры и полицейские. Однако, по его словам, состав этой группы не будут раскрывать.

На вопрос, когда начнется ее работа, он ответил: "Я планирую на следующей неделе организовать встречу этой группы".

Министр также отметил, что правительство планирует обратиться к Соединенным Штатам с просьбой предоставить Польше часть документации по скандалу, которая остается закрытой.

Напомним, во вторник премьер Польши Дональд Туск сообщил о создании аналитической группы, которая будет заниматься расследованием польских аспектов скандала в США, связанного с обнародованием новой информации о деятельности финансиста Джеффри Эпштейна.

Недавно писали, что Генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование информации о возможной торговле людьми в стране после обнародования новых файлов Эпштейна.

