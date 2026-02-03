У Польщі створять аналітичну групу, щоб розібратися з "файлами Епштейна"

Польський прем’єр Дональд Туск повідомив у вівторок про створення аналітичної групи, яка займатиметься розслідуванням польських аспектів скандалу в США, пов'язаного з оприлюдненням нової інформації про діяльність фінансиста Джеффрі Епштейна.

Заяву очільника польського уряду наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Туск розповів, що разом з міністром юстиції, генеральним прокурором і міністром-координатором з питань спеціальних служб вирішив створити аналітичну групу і, "можливо, також розпочати розслідування, якщо аналіз підтвердить наші побоювання щодо скандалу, пов'язаного з педофілією в Сполучених Штатах".

За його словами, першою причиною вжиття цих заходів є необхідність роз'яснення польських аспектів у "диявольському колі пана Епштейна".

"Ми зробимо все, щоб ті, хто несе за це відповідальність і, можливо, постраждав, не тільки побачили активність польської держави, але й отримали компенсацію, якщо це буде необхідно, і, перш за все, щоб ефективно переслідувати тих, хто скоює такі жахливі злочини", – сказав він.

Прем'єр додав, що не можна дозволити, "щоб хтось нехтував цими питаннями", зокрема з огляду на польські аспекти цієї справи.

"Тому я попрошу як прокурорів, так і спецслужби провести дуже детальний, швидкий і ретельний аналіз, файл за файлом, кожного документа, який на цей час доступний у відкритому доступі", – заявив він.

Він також наголосив, що "якщо виникне така потреба, ми також звернемося до американської сторони з проханням надати доступ до тих документів або файлів, які не були оприлюднені, але можуть стосуватися можливих польських потерпілих або інших польських слідів".

Другою причиною створення спеціальної групи є необхідність з'ясувати діяльність російських спецслужб.

"Все більше слідів, все більше інформації, все більше коментарів у пресі та світових ЗМІ стосуються підозри, що ця безпрецедентна педофільська справа була спільно організована російськими спецслужбами", – сказав Туск.

Раніше стало відомо, що Генеральна прокуратура Литви розпочала досудове розслідування інформації щодо можливої торгівлі людьми в країні після оприлюднення нових файлів засудженого в США за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна.

Крім того, президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що правоохоронним органам країни слід вивчити інформацію з "файлів Епштейна".