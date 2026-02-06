У Польщі суд виніс рішення у справі ексміністра-втікача

Суд в Польщі ухвалив рішення про заочний арешт на три місяці колишньому міністру юстиції Збігневу Зьобро, обвинуваченому у десятках справ, який торік отримав притулок в Угорщині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

Суд задовольнив клопотання прокуратури про взяття колишнього міністра Збігнева Зьобро під варту терміном на три місяці.

Оскільки політик перебуває поза межами Польщі, наступним етапом для прокуратури буде здійснення розшуку підозрюваного з використанням Європейського ордера на арешт.

Польські слідчі хочуть висунути Зьобро 26 звинувачень, у тому числі в керівництві організованою злочинною групою. Зокрема правоохоронці вважають, що Зьобро давав своїм підлеглим вказівки порушувати закон, щоб забезпечити обраним суб'єктам субсидії з Фонду справедливості, втручався в підготовку конкурсних пропозицій і допускав до надання коштів неправомірним суб'єктам.

Ексміністр неодноразово відкидав ці звинувачення, наголошуючи, що діяв на підставі закону.

Нагадаємо, ексміністр юстиції Польщі Збігнев Зьобро підтвердив 12 січня, що отримав захист від угорського уряду.

За даними ЗМІ, в Угорщині в останню мить внесли правки до законодавства, які гарантують, що Зьобро не буде арештований у країні, навіть якщо Варшава домагатиметься виконання європейського ордера на арешт.