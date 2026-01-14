ЗМІ: в Угорщині в останню хвилину змінили закон, щоб врятувати польського ексміністра

В Угорщині в останню мить внесли правки до законодавства, які гарантують, що колишній міністр юстиції Польщі Збігнев Зьобро не буде арештований у країні, навіть якщо Варшава домагатиметься виконання європейського ордера на арешт.

Про це повідомило польське видання Fakt, пише "Європейська правда".

22 грудня, напередодні різдвяних свят, в угорському Офіційному віснику було опубліковано зміни до законодавства, які зобов’язують угорський суд відмовити у виконанні європейського ордера на арешт щодо особи, яка отримала в Угорщині притулок.

Колишній міністр юстиції Польщі Збігнев Зьобро підтвердив 12 січня, що отримав захист від угорського уряду. Водночас документи, дати та публічні заяви свідчать, що це рішення було ухвалене заздалегідь, а правові запобіжники підготовлені наперед.

Зміни до закону про судове співробітництво з державами ЄС були оприлюднені 22 грудня. Вони передбачають, що з 1 січня 2026 року угорські суди зобов’язані відмовляти у виконанні європейського ордера на арешт щодо особи, яка отримала статус біженця в Угорщині або в іншій країні ЄС, якщо ордер видала держава її походження.

На практиці це означає, що навіть у разі видачі польським судом європейського ордера на арешт щодо Збігнева Зьобро або його колишнього заступника Марчина Романовського, якому Будапешт теж надав захист, Угорщина не зможе передати їх польській стороні.

Норма поширюється і на ситуації, коли статус біженця формально припиняється, але підстави для нього, на думку угорської влади, зберігаються, зокрема після отримання угорського громадянства.

Законодавчі зміни були ухвалені без публічної дискусії та політичних дебатів, попри потенційно серйозні наслідки для відносин між Будапештом і Варшавою.

В інтерв’ю радіо RMF 12 січня Зьобро визнав, що перебуває під опікою угорської влади вже кілька тижнів, і що статус біженця було надано йому "безпосередньо перед Різдвом", що збігається з датою публікації законодавчих змін.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск не був здивований, що Зьобро отримав притулок в Орбана.

У МЗС Польщі заявили, що шкодують з приводу рішення Угорщини про притулок та вважають, що воно завдало шкоди двостороннім відносинам.