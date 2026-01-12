Скандальний ексміністр юстиції Польщі отримав притулок в Угорщині

Ексміністр юстиції Польщі, колишній генпрокурор Збігнев Зьобро, проти якого висунуто 26 звинувачень, отримав політичний притулок в Угорщині.

Про це в своєму X повідомив захисник колишнього міністра юстиції Бартош Левандовський, інформує "Європейська правда".

Як написав Левандовський, угорський уряд надав Зьобро політичний притулок "у зв'язку з діями прокуратури та підпорядкованих уряду служб, в результаті яких відбулася низка дій, що носять ознаки політично мотивованих політичних репресій".

Крім того, як обґрунтування надання притулку колишньому міністру адвокат Левандовський назвав системне використання "органів правоохоронних органів для репресій проти політичної опозиції в Польщі, відкриті заяви про арешти та репресії, сформульовані політиками нинішньої керівної більшості".

Він також вказав на "політичний тиск на суддів у Польщі при вирішенні справ, пов'язаних з розслідуванням щодо Фонду справедливості", та зміну способу призначення суддів до складу "з обходом гарантованого законом жеребкування".

Левандовський заявив, що наданий Зьобро політичний притулок "також є виправданим у світлі висловлювань членів уряду (в тому числі нинішнього міністра юстиції), які натякають на можливість викрадення та незаконного вивезення мого клієнта службами в багажнику до Польщі".

Сам Зьобро також прокоментував надання йому притулку в Угорщині, зазначивши, що обирає "боротьбу з політичним бандитизмом і беззаконням".

"Я чиню опір прогресуючій диктатурі. Я роблю це в ім'я принципів, якими завжди керувався і через які сьогодні став об'єктом особистої помсти Дональда Туска та його оточення. Я став об'єктом полювання і переслідування тому, що як генеральний прокурор я ініціював численні розслідування щодо їхньої корупції та злодійства", – заявив він.

За його словами, у цій ситуації він вирішив "скористатися притулком, наданим мені урядом Угорщини через політичні репресії в Польщі".

Польська прокуратура звинувачує колишнього міністра юстиції в тому, що він керував організованою злочинною групою та використовував своє становище для здійснення злочинних дій. Його підозрюють у скоєнні 26 злочинів. Зокрема вважають, що Зьобро давав своїм підлеглим вказівки порушувати закон, щоб забезпечити обраним суб'єктам субсидії з Фонду справедливості, втручався в підготовку конкурсних пропозицій і допускав до надання коштів неправомірним суб'єктам.

Раніше ЗМІ повідомили, що незадовго до Різдва угорська делегація в ЄС надіслала лист до всіх інших делегацій держав-членів у Брюсселі, в якому повідомила, що Угорщина надала притулок громадянам Польщі. Їхні імена не називали.

У МЗС Польщі заявили, що шкодують з приводу рішення Угорщини надати притулок двом польським громадянам та вважають, що воно завдало шкоди двостороннім відносинам.