В Польше суд вынес решение по делу беглого экс-министра

Суд в Польше принял решение о заочном аресте на три месяца бывшего министра юстиции Збигнева Зёбро, обвиняемого в десятках дел, который в прошлом году получил убежище в Венгрии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии бывшего министра Збигнева Зёбро под стражу сроком на три месяца.

Поскольку политик находится за пределами Польши, следующим этапом для прокуратуры будет осуществление розыска подозреваемого с использованием Европейского ордера на арест.

Польские следователи хотят предъявить Зёбро 26 обвинений, в том числе в руководстве организованной преступной группой. В частности, правоохранители считают, что Зёбро давал своим подчиненным указания нарушать закон, чтобы обеспечить избранным субъектам субсидии из Фонда справедливости, вмешивался в подготовку конкурсных предложений и допускал к предоставлению средств неправомерным субъектам.

Экс-министр неоднократно отвергал эти обвинения, подчеркивая, что действовал на основании закона.

Напомним, экс-министр юстиции Польши Збигнев Зёбро подтвердил 12 января, что получил защиту от венгерского правительства.

По данным СМИ, в Венгрии в последний момент внесли поправки в законодательство, которые гарантируют, что Зёбро не будет арестован в стране, даже если Варшава будет добиваться исполнения европейского ордера на арест.