Фон дер Ляєн презентувала 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Європейська комісія презентувала проєкт нового, 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, який робить основний акцент на енергетику, фінансові послуги та торгівлю.

Про це йдеться в заяві президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, текст якої є у розпорядженні "Європейської правди".

20-й пакет санкцій ЄС проти РФ вдарить по російському експорту енергоносіїв, обмежить фінансові послуги та запровадить ряд торговельних обмежень.

Варто наголосити, що тепер 20-й пакет санкцій має бути обговорений та затверджений Радою ЄС, його підтримка вимагає одностайного голосування всіх 27 держав Європейського Союзу.

"Новий пакет санкцій охоплює енергетику, фінансові послуги та торгівлю. У сфері енергетики ми запроваджуємо повну заборону на морські послуги для російської сирої нафти", – йдеться в заяві.

Планується, що цей захід "ще більше скоротить доходи Росії від енергоносіїв і ускладнить пошук покупців для її нафти".

"Оскільки судноплавство є глобальним бізнесом, ми пропонуємо запровадити цю повну заборону в координації з партнерами-однодумцями після рішення G7", – наголошує фон дер Ляєн.

"Ми вносимо до списку ще 43 судна, що входять до складу тіньового флоту, – загальна кількість сягає 640", – додала вона.

ЄС також ускладнить Росії придбання танкерів, які будуть використовуватися для тіньового флоту, та додає заборони на надання технічного обслуговування та інших послуг для танкерів для СПГ та криголамів, щоб ще більше зашкодити проєктам експорту газу.

"Це доповнює нашу заборону на імпорт скрапленого газу, узгоджену 19-м пакетом та Регламентом RepowerEU". – йдеться в заяві.

Другий блок заходів – обмеження банківської системи Росії та її здатності створювати альтернативні платіжні канали для фінансування економічної діяльності.

"Ми вносимо до списку ще 20 російських регіональних банків, і ми вживатимемо заходів проти криптовалют, компаній, які ними торгують, та платформ, що уможливлюють торгівлю криптовалютами, щоб закрити шлях для обходу санкцій", – наголошує президентка Єврокомісії.

За її словами, санкції також націлені на декілька банків у третіх країнах, залучених до сприяння незаконній торгівлі підсанкційними товарами.

Третій блок заходів – це нові заборони на товари та послуги – від гуми до тракторів та послуг з кібербезпеки, на суму понад 360 мільйонів євро.

"Ми також запроваджуємо нові заборони на імпорт металів, хімікатів та критично важливих мінералів, які ще не перебувають під санкціями, на суму понад 570 мільйонів євро. І ми запроваджуємо подальші експортні обмеження на предмети та технології, що використовуються для військових зусиль Росії, такі як матеріали, що використовуються для виробництва вибухівки. Ми пропонуємо квоту на аміак для обмеження існуючого імпорту", – йдеться в заяві.

Як повідомляла "Європейська правда", оприлюднення Європейською комісією змісту 20-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії дещо затрималося через дискусії навколо пропозиції повної заборони надання морських послуг в портах ЄС усім суднам, що транспортують російську нафту.

Очікувалося, що Єврокомісія оприлюднить пропозицію щодо змісту пакета на поточному тижні.

Відомо, що Франція наполягала, щоб 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ був "особливо жорстким" щодо тіньового флоту.