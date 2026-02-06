Фон дер Ляйен представила 20-й пакет санкций ЕС против России

Европейская комиссия представила проект нового, 20-го пакета санкций Евросоюза против России, который делает основной акцент на энергетике, финансовых услугах и торговле.

Об этом говорится в заявлении президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".

20-й пакет санкций ЕС в отношении РФ ударит по российскому экспорту энергоносителей, ограничит финансовые услуги и введет ряд торговых ограничений.

Стоит отметить, что теперь 20-й пакет санкций должен быть обсужден и утвержден Советом ЕС, его поддержка требует единогласного голосования всех 27 государств Европейского Союза.

"Новый пакет санкций охватывает энергетику, финансовые услуги и торговлю. В сфере энергетики мы вводим полный запрет на морские услуги для российской сырой нефти", – говорится в заявлении.

Планируется, что эта мера "еще больше сократит доходы России от энергоносителей и затруднит поиск покупателей для ее нефти".

"Поскольку судоходство является глобальным бизнесом, мы предлагаем ввести этот полный запрет в координации с партнерами-единомышленниками после решения G7", – отмечает фон дер Ляйен.

"Мы вносим в список еще 43 судна, входящих в состав теневого флота, – общее количество достигает 640", – добавила она.

ЕС также усложнит России приобретение танкеров, которые будут использоваться для теневого флота, и добавляет запреты на предоставление технического обслуживания и других услуг для танкеров для СПГ и ледоколов, чтобы еще больше навредить проектам экспорта газа.

"Это дополняет наш запрет на импорт сжиженного газа, согласованный 19-м пакетом и Регламентом RepowerEU", – говорится в заявлении.

Второй блок мер – ограничение банковской системы России и ее способности создавать альтернативные платежные каналы для финансирования экономической деятельности.

"Мы вносим в список еще 20 российских региональных банков, и мы будем принимать меры против криптовалют, компаний, которые ими торгуют, и платформ, которые делают возможной торговлю криптовалютами, чтобы закрыть путь для обхода санкций", – отмечает президент Еврокомиссии.

По ее словам, санкции также нацелены на несколько банков в третьих странах, причастных к содействию незаконной торговле подсанкционными товарами.

Третий блок мер – новые запреты на товары и услуги – от резины до тракторов и услуг по кибербезопасности, на сумму более 360 миллионов евро.

"Мы также вводим новые запреты на импорт металлов, химикатов и критически важных минералов, которые еще не находятся под санкциями, на сумму более 570 млн евро. И мы вводим дальнейшие экспортные ограничения на предметы и технологии, используемые для военных усилий России, такие как материалы, используемые для производства взрывчатки. Мы предлагаем квоту на аммиак для ограничения существующего импорта", – говорится в заявлении.

Как сообщала "Европейская правда", обнародование Европейской комиссией содержания 20-го пакета санкций Евросоюза против России несколько задержалось из-за дискуссий вокруг предложения полного запрета предоставления морских услуг в портах ЕС всем судам, транспортирующим российскую нефть.

Ожидалось, что Еврокомиссия обнародует предложение по содержанию пакета на текущей неделе.

Известно, что Франция настаивала, чтобы 20-й пакет санкций ЕС против РФ был "особенно жестким" в отношении теневого флота.