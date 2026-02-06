Силы обороны Эстонии получат на вооружение системы ПВО IRIS-T

На вооружение Сил обороны Эстонии в текущем году поступят зенитно-ракетные комплексы средней дальности IRIS-T немецкого производства.

Такая информация приводится в обзоре развития государственной обороны на 2026 год, представленном в пятницу Министерством обороны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В эстонском оборонном ведомстве назвали получение средств ПВО средней дальности новой вехой в развитии Сил обороны.

Системы IRIS-T, которые доказали свою эффективность в Украине, используются для поражения воздушных целей на высоте до 20 км и на расстоянии до 40 км.

Силы обороны также получат дополнительные средства ПВО малой дальности в виде польских ПЗРК Piorun, количество самоходных артиллерийских установок K9 Thunder корейского производства достигнет 36 и будут поставлены дополнительные французские артиллерийские установки Caesar на колесной платформе.

Ранее Силы обороны получили американские РСЗО HIMARS и находятся в процессе приобретения корейских РСЗО Chunmoo.

На минных тральщиках ВМС в этом году заменят главные силовые установки и заключат договоры на продление срока их эксплуатации. Также анализируется возможность строительства до четырех новых кораблей для ВМС Эстонии в период действия программы развития.

Будут модернизированы радары для наблюдения за обстановкой на море и создана ракетная система береговой обороны Bluespear.

В сфере беспилотной авиации продолжится поставка разведывательных дронов и больших объемов FPV-дронов, а также состоятся первые поставки баражирующих боеприпасов. Кроме того, будет поставлена акустическая система слежения, а также кинетические и электронные средства борьбы с дронами.

Оборонные расходы Эстонии в 2026 году запланированы на уровне 2,4 млрд евро, или 5,4% валового внутреннего продукта. В Министерстве обороны отметили, что это почти в четыре раза превышает показатель 2021 года. В 2026-2029 годах 37% оборонного бюджета пойдет на закупку вооружения и еще 25% – на боеприпасы.

По словам министра обороны Ханно Певкура, в 2025 году план закупок для Сил обороны был выполнен на 100%.

В декабре стало известно, что Эстония приобретет не менее 6 РСЗО Chunmoo южнокорейского производства.

А перед этим Министерство национальной обороны Литвы подписало контракт на сумму около 252 млн евро с лидером французской оборонной промышленности KNDS France на приобретение колесных гаубиц Caesar Mk II.