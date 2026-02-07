Знайдений на півночі Молдови дрон виявився "Герберою"

Експерти перевірили дрон, виявлений у Дрокійському районі на півночі Молдови, та констатували, що він не містить вибухового заряду.

Про це, як пише "Європейська правда", заявили у генеральному інспектораті поліції Молдови.

У поліції зазначили, що літальний апарат є моделлю "Гербера", який росіяни активно використовують у війні проти України. Ці дрони без вибухових зарядів можуть використовуватись як приманки або розвідники.

"В результаті перевірок, проведених експертами технічно-вибухової секції поліції, було встановлено, що дрон є моделлю "Гербера", без вибухового навантаження", – заявили правоохоронці.

фото поліції молдови

Нагадаємо, що дрон був виявлений 6 лютого в межах села Софія.

Міністерство закордонних справ кваліфікувало інцидент як порушення повітряного простору Республіки Молдова і "потенційну загрозу безпеці громадян".

Цей інцидент зафіксовано невдовзі після того, як у районі Штефан-Воде на подвір’ї порожнього будинку виявили російський безпілотник "Герань-2" із 50-кілограмовим боєзарядом. Того разу фахівці успішно нейтралізували та ліквідували апарат у безпечному місці.

Загалом від початку повномасштабної агресії РФ проти України неодноразово фіксувалися випадки порушення повітряного простору Молдови російськими БпЛА, частина з яких впала безпосередньо на молдовську територію.