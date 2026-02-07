Найденный на севере Молдовы дрон оказался "Герберой"

Эксперты проверили дрон, обнаруженный в Дрокийском районе на севере Молдовы, и констатировали, что он не содержит взрывного заряда.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявили в генеральной инспекции полиции Молдовы.

В полиции отметили, что летательный аппарат является моделью "Гербера", которую россияне активно используют в войне против Украины. Эти дроны без взрывных зарядов могут использоваться как приманки или разведчики.

"В результате проверок, проведенных экспертами технически-взрывной секции полиции, было установлено, что дрон является моделью „Гербера", без взрывной нагрузки", – заявили правоохранители.

фото полиции молдовы

Напомним, что дрон был обнаружен 6 февраля в пределах села София.

Министерство иностранных дел квалифицировало инцидент как нарушение воздушного пространства Республики Молдова и "потенциальную угрозу безопасности граждан".

Этот инцидент зафиксирован вскоре после того, как в районе Штефан-Воде во дворе пустого дома обнаружили российский беспилотник "Герань-2" с 50-килограммовым боезарядом. В тот раз специалисты успешно нейтрализовали и ликвидировали аппарат в безопасном месте.

В целом с начала полномасштабной агрессии РФ против Украины неоднократно фиксировались случаи нарушения воздушного пространства Молдовы российскими БПЛА, часть из которых упала непосредственно на молдавскую территорию.