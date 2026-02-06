МЗС Молдови відреагувало на виявлення невідомого дрона на півночі країни

МЗС Молдви заявило, що рішуче засуджує будь-який інцидент, який може становити порушення повітряного простору країни, після того, як поблизу села Софія у Дрокійському райні.

Про це йдеться в оприлюдненій у п’ятницю ввечері заяві міністерства, пише "Європейська правда".

"Після виявлення дрона поблизу села Софія, Дрокійський район, Міністерство закордонних справ Республіки Молдова рішуче засуджує будь-який інцидент, який може становити порушення повітряного простору країни та потенційну загрозу безпеці громадян", – сказано у заяві.

У міністерства додали, що Молдова підтверджує свою прихильність до захисту своїх суверенітету, територіальної цілісності та безпеки громадян.

"Міністерство закордонних справ уважно стежить за розвитком подій у координації з компетентними національними установами. Ми повторно закликаємо населення дотримуватися вказівок органів влади, уникати наближення до підозрілих предметів та негайно повідомляти про виявлення таких ситуацій до відповідних органів", – додали в МЗС Молдови.

Нагадаємо, 17 січня у Теленештському районі Молдови на березі озера виявили безпілотник довжиною близько 2,5 метрів.

Ще один російський безпілотник виявили 22 січня у селі Крокмаз Штефан-Водського району. Тоді в поліції заявили, що виявлений дрон містив вибухівку.