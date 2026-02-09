У Нідерландах – перебої з громадським транспортом через проблеми з електропостачанням

Вранці у понеділок в кількох містах Нідерландів спостерігаються суттєві перебої з рухом електротранспорту – через проблему з живленням мережі.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Проблеми вранці 9 лютого виникли з електротранспортом у Гаазі й Роттердамі, а також з міжміським сполученням.

Залізничний рух зупинився на окремих секціях залізниці, а між Роттердамом і Гаагою та Роттердамом і Дордрехтом поїзди курсують з більшим інтервалом.

Оператор ProRail обіцяє поступове відновлення нормальної роботи після 9:30 ранку.

Немає руху і на одній з ділянок лінії метро E у Гаазі біля центрального вокзалу. Зупинки на ній та ще п'ятьох сусідніх станціях тимчасово скасовані. Перебої спостерігаються і на трамвайних маршрутах.

В Іспанії 9 лютого порушене залізничне сполучення через страйк машиністів.

В кінці січня під Лондоном порушився рух поїздів через пожежу поблизу колій.