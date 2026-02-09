Утром в понедельник в нескольких городах Нидерландов наблюдаются существенные перебои с движением электротранспорта – из-за проблем с электропитанием сети.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Проблемы утром 9 февраля возникли с электротранспортом в Гааге и Роттердаме, а также с междугородним сообщением.

Железнодорожное движение остановилось на отдельных секциях железной дороги, а между Роттердамом и Гаагой и Роттердамом и Дордрехтом поезда курсируют с большим интервалом.

Оператор ProRail обещает постепенное восстановление нормальной работы после 9:30 утра.

Нет движения и на одном из участков линии метро E в Гааге возле центрального вокзала. Остановки на ней и еще на пяти соседних станциях временно отменены. Перебои наблюдаются и на трамвайных маршрутах.

В Испании 9 февраля нарушено железнодорожное сообщение из-за забастовки машинистов.

В конце января под Лондоном нарушилось движение поездов из-за пожара вблизи путей.