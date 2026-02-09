В Іспанії порушене залізничне сполучення через страйк машиністів

У понеділок, 9 лютого, в Іспанії фіксують перебої у залізничному сполученні через триденний страйк машиністів, які вимагають посилити безпекові умови після двох смертельних аварій у січні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Страйк, організований головною профспілкою машиністів Semaf, був оголошений після того, як понад 40 осіб загинули внаслідок зіткнення двох швидкісних поїздів в Андалусії, а ще одна людина загинула в результаті аварії в Каталонії двома днями пізніше.

Міністр транспорту Оскар Пуенте провів у вихідні переговори з профспілками, щоб зупинити страйк, але вони закінчились невдачею.

"Постійне погіршення безпеки на залізниці є неприйнятним", – йдеться в заяві Semaf.

Страйки погіршують і до того хаотичний стан залізничного сполучення в останні тижні після січневих аварій.

У Барселоні та прилеглих регіонах приміські поїзди регулярно затримуються та скасовуються з моменту залізничної аварії 20 січня, оскільки колії перевіряють та ремонтують. Це також вплинуло на вантажні перевезення до Франції та до Барселони і Валенсії.

В Іспанії поїзди перевозять в середньому близько 1,4 мільйона пасажирів на день, здійснюючи приблизно 5000 рейсів. За даними інфраструктурного оператора Adif, країна має понад 3000 кілометрів високошвидкісних залізниць, що робить її другою за величиною мережею у світі.

Високошвидкісні поїзди зазнали серйозного впливу після аварії 18 січня в Андалусії. Їхня швидкість була знижена, що збільшило час у дорозі. Поїзди змушені рухатися повільніше, коли машиністи повідомляють про проблеми з безпекою залізниці, які необхідно перевірити.

Залізнична криза також посилила політичний тиск на уряд прем'єр-міністра Педро Санчеса.

Нагадаємо,18 січня в іспанському Адамусі поїзд Iryo, що прямував з Малаги до Мадрида, зійшов з рейок і зіткнувся з поїздом Alvia, що рухався в протилежному напрямку.

Жертвами аварії стали 45 людей.

Розслідування показало, що причиною катастрофи могли стати тріщини у рейках.