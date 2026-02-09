Європарламент проголосує щодо 90 млрд євро для України 11 лютого

Європейський парламент у середу проголосує що надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро для фінансування військових витрат.

Про це заявила в понеділок голова парламенту Роберта Метсола, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Голосування щодо кредиту було заплановано на кінець цього місяця, але його перенесли на раніше.

"Між політичними групами досягнуто згоди", – заявила речниця парламенту Дельфін Колар перед відкриттям пленарного засідання.

Правоцентристська Європейська народна партія, лівоцентристські соціалісти і демократи та ліберальна партія "Оновити Європу" погодилися прискорити голосування, що дозволить Комісії залучити кошти на міжнародному ринку боргових зобов'язань за підтримки довгострокового бюджету ЄС.

Підтримка трьох груп означає, що голосування – в тому числі щодо змін до бюджету ЄС і існуючого механізму фінансування України – отримає необхідну для прийняття більшість голосів.

Голосування було раніше заплановане на спеціальній пленарній сесії, скликаній на 24 лютого з нагоди 4-ї річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

19 грудня саміт Європейського Союзу затвердив рішення про спільне запозичення для України на суму 90 млрд євро, яке передбачає закриття двох третин потреб України у 2026-27 як в бюджетній, так і в оборонній сфері.

4 лютого посли держав Європейського союзу на засіданні Комітету постійних представників (Coreper) узгодили механізми надання Україні у 2026-27 роках кредиту на суму 90 млрд євро, зокрема, дозволивши третім країнам брати участь у цьому процесі.