Европарламент проголосует по 90 млрд евро для Украины 11 февраля

Европейский парламент в среду проголосует за предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро для финансирования военных расходов.

Об этом заявила в понедельник председатель парламента Роберта Метсола, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Голосование по кредиту было запланировано на конец этого месяца, но его перенесли на более ранний срок.

"Между политическими группами достигнуто согласие", – заявила спикер парламента Дельфин Колар перед открытием пленарного заседания.

Правоцентристская Европейская народная партия, левоцентристские социалисты и демократы и либеральная партия "Обновлять Европу" согласились ускорить голосование, что позволит Комиссии привлечь средства на международном рынке долговых обязательств при поддержке долгосрочного бюджета ЕС.

Поддержка трех групп означает, что голосование – в том числе по изменениям в бюджет ЕС и существующий механизм финансирования Украины – получит необходимое для принятия большинство голосов.

Голосование было ранее запланировано на специальной пленарной сессии, созванной на 24 февраля по случаю 4-й годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

19 декабря саммит Европейского Союза утвердил решение о совместном заимствовании для Украины на сумму 90 млрд евро, которое предусматривает покрытие двух третей потребностей Украины в 2026-27 годах как в бюджетной, так и в оборонной сфере.

4 февраля послы государств Европейского союза на заседании Комитета постоянных представителей (Coreper) согласовали механизмы предоставления Украине в 2026-27 годах кредита на сумму 90 млрд евро, в частности, разрешив третьим странам участвовать в этом процессе.