Ватикан передав Україні 80 генераторів та ліки

Ватикан організував доставку 80 електрогенераторів, а також ліків і продуктів харчування в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Vatican News.

Заклик на підтримку України, озвучений Папою Левом XIV під час загальної аудієнції в середу, 4 лютого, втілився у конкретній благодійній допомозі у відповідь на "наслідки бомбардувань, які, як сказав Папа Лев XIV, "знову почали вражати енергетичну інфраструктуру".

Виступаючи в залі Павла VI, Папа також висловив вдячність за численні ініціативи солідарності, що з'явилися в багатьох єпархіях, особливо в Польщі. Цей заклик тепер втілився в життя завдяки Дикастерії служіння милосердя, яка на прохання Папи відправила до України три вантажівки з 80 електрогенераторами.

Автомобілі вирушили з базиліки Святої Софії в Римі, церкви українців в Італії, і вже досягли своїх пунктів призначення у Фастові та Києві.

Разом із генераторами до України було відправлено тисячі упаковок ліків, зокрема антибіотики, протизапальні засоби, добавки та мелатонін.

Дикастерія служіння милосердя, очолювана кардиналом Конрадом Краєвським, також оголосила, що тривають приготування до відправлення ще однієї вантажівки з тисячами упаковок антибіотиків, протизапальних засобів, гіпотензивних ліків та різних продуктів харчування.

Як повідомлялося, 5 лютого до Києва прибула партія зі 177 генераторів від Європейського Союзу.

Крім того, Іспанія передала Україні шість генераторів великої потужності.