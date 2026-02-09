Ватикан передал Украине 80 генераторов и лекарства

Ватикан организовал доставку 80 электрогенераторов, а также лекарств и продуктов питания в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Vatican News.

Призыв в поддержку Украины, озвученный Папой Львом XIV во время общей аудиенции в среду, 4 февраля, воплотился в конкретной благотворительной помощи в ответ на "последствия бомбардировок, которые, как сказал Папа Лев XIV, "снова начали поражать энергетическую инфраструктуру".

Выступая в зале Павла VI, Папа также выразил благодарность за многочисленные инициативы солидарности, которые появились во многих епархиях, особенно в Польше. Этот призыв теперь воплотился в жизнь благодаря Дикастерии служения милосердия, которая по просьбе Папы отправила в Украину три грузовика с 80 электрогенераторами.

Автомобили отправились из базилики Святой Софии в Риме, церкви украинцев в Италии, и уже достигли своих пунктов назначения в Фастове и Киеве.

Вместе с генераторами в Украину были отправлены тысячи упаковок лекарств, в частности антибиотики, противовоспалительные средства, добавки и мелатонин.

Дикастерия служения милосердия, возглавляемая кардиналом Конрадом Краевским, также объявила, что продолжаются приготовления к отправке еще одного грузовика с тысячами упаковок антибиотиков, противовоспалительных средств, гипотензивных лекарств и различных продуктов питания.

Как сообщалось, 5 февраля в Киев прибыла партия из 177 генераторов от Европейского Союза.

Кроме того, Испания передала Украине шесть генераторов большой мощности.