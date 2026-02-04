Іспанія передає Україні партію потужних генераторів

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес у середу взяв участь у церемонії вручення послу України в Іспанії Юлії Соколовській декількох потужних генераторів для підтримки України на тлі масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомила пресслужба іспанського МЗС, інформує "Європейська правда".

Партію генераторів передають через Іспанське агентство міжнародного співробітництва з метою розвитку (AECID).

В іспанському МЗС нагадали, що російські атаки призвели до втрати 70% енергетичних потужностей України.

Удари по енергетичній інфраструктурі посилилися з другої половини 2025 року, торкнувшись всієї країни, включаючи її столицю Київ.

Наразі відключення електроенергії по всій країні тривають від 12 до 16 годин, а взимку температура щодня опускається до -20 градусів.

"У світлі цієї драматичної ситуації ми знову заявляємо, що Іспанія продовжуватиме підтримувати народ і уряд України. Сьогодні ми приїхали в Арганда-дель-Рей, щоб доставити шість генераторів, які зможуть забезпечити енергією понад 14 000 осіб", – сказав Альбарес.

За його словами, ці генератори AECID придбало для негайної відправки в Україну через Європейський механізм цивільного захисту.

Генератори будуть використовуватися для підтримки найважливіших об'єктів інфраструктури, які серйозно постраждали від атак на електроенергетичну систему країни.

Як зазначив Альбарес, це не перша поставка для задоволення енергетичних потреб України.

"Всього три місяці тому, в жовтні 2025 року, напередодні холодної зими, ми відправили 70 генераторів меншого розміру. Те ж саме ми зробили на початку 2025 року і в попередні роки. Однак, з огляду на безпрецедентні атаки на енергетичну інфраструктуру України, це найбільша поставка за сумарною потужністю на сьогодні ", – сказав він.

Загалом ці генератори забезпечуватимуть 6,3 мегавата потужності.

Раніше мер української столиці Віталій Кличко заявив, що до Києва надійшла нова гуманітарна допомога від Франції.

У вівторок також стало відомо, що працівники Міністерства закордонних справ Литви збирають кошти на генератори для України.