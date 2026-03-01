Президент Ірану пообіцяв помститися за вбивство Хаменеї: це наше законне право і обов’язок

У щойно опублікованій заяві президент Ірану Масуд Пезешкіан наголосив, що помста є "законним правом і обов'язком".

Заяву цитує Sky News, передає "Європейська правда".

Масуд Пезешкіан, доля якого залишалася невідомою, нібито заявив, що вбивство верховного лідера є "відкритою війною проти мусульман".

"Ісламська Республіка Іран вважає кровопролиття і помсту проти виконавців і керівників цього злочину своїм законним обов'язком і правом і виконає цю велику відповідальність і обов'язок з усією своєю силою", – додав він.

Його смерть, за його словами, є "найбільшим горем ісламського світу сьогодні".

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що смерть аятоли Алі Хаменеї відкриває можливість для довгоочікуваних змін на Близькому Сході.

Глава МЗС Латвії Байба Браже заявила, що світ не проллє сліз за Хаменеї.