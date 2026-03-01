Глава МЗС Фінляндії: смерть Хаменеї відкриває можливість для змін на Близькому Сході

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що смерть аятоли Алі Хаменеї відкриває можливість для довгоочікуваних змін на Близькому Сході.

Про це вона написала в Х, передає "Європейська правда".

"Було підтверджено смерть аятоли Алі Хаменеї. Це відкриває можливість для довгоочікуваних змін на Близькому Сході. Диктатура Ірану вже давно є кайданами для власних громадян і перешкодою для миру в регіоні", – написала Валтонен.

За її словами, дії іранського режиму дестабілізують ситуацію не тільки на Близькому Сході. Вона зокрема пригадала, що Іран надав Росії безпілотники та ракети, які використовуються в загарбницькій війні проти України. Недотримання Іраном угод про нерозповсюдження ядерної зброї є постійною загрозою для світового миру, зазначила Валтонен.

"Іранський народ заслуговує на право на свободу. Громадяни повинні мати можливість упорядкованим чином повернути контроль над своїм життям і своєю країною – контроль, якого вони були позбавлені надто довго", – написала вона.

За словами Валтонен, ризик ескалації насильства на Близькому Сході залишається предметом занепокоєння, потрібні дипломатія та переговори, що базуються на добросовісності..

"Цієї неділі я візьму участь у позачерговому засіданні міністрів закордонних справ ЄС. Ми обговоримо шляхи деескалації та досягнення миру на Близькому Сході. Ключовим є те, щоб ми тісно координували свої дії з нашими трансатлантичними партнерами", – заявила вона.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Трамп прямо закликав іранців не втратити нагоду і скидати репресивний режим.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.