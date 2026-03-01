Президент Ирана пообещал отомстить за убийство Хаменеи: это наше законное право и обязанность

В только что опубликованном заявлении президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркнул, что месть является "законным правом и обязанностью".

Заявление цитирует Sky News, передает "Европейская правда".

Масуд Пезешкиан, судьба которого оставалась неизвестной, якобы заявил, что убийство верховного лидера является "открытой войной против мусульман".

"Исламская Республика Иран считает кровопролитие и месть против исполнителей и руководителей этого преступления своим законным долгом и правом и выполнит эту большую ответственность и долг со всей своей силой", – добавил он.

Его смерть, по его словам, является "величайшим горем исламского мира сегодня".

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что смерть аятоллы Али Хаменеи открывает возможность для долгожданных перемен на Ближнем Востоке.

Глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что мир не прольет слез по Хаменеи.