Глава МЗС Латвії про смерть Хаменеї: світ не проллє сліз

Глава МЗС Латвії Байба Браже відреагувала на повідомлення про загибель духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, який загинув після масових спільних ударів Ізраїлю і США.

Про це вона написала в Х, передає "Європейська правда".

"Світ не проллє сліз з приводу загибелі кровожерного аятоли Алі Хаменеї. Це момент полегшення для хороброго іранського народу. Іранський народ заслуговує на майбутнє, вільне від насильства і гноблення", – написала Байба Браже.

В результаті спільних ударів США та Ізраїлю по Ірану в суботу, 28 лютого, в цілому в результаті ударів загинуло близько 40 іранських посадовців.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Трамп прямо закликав іранців не втратити нагоду і скидати репресивний режим.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.

В той же час президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану ударом небаченої сили, якщо той піде на удари у відповідь.