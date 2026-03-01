Зеленський закликав змінити європейські закони для конфіскації танкерів тіньового флоту РФ

Президент Володимир Зеленський вважає доречним модернізувати європейське законодавство, щоб можна було не лише затримувати, а й конфісковувати танкери, які перевозять російську нафту.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Президент коментував рішення Бельгії про захоплення танкера з тіньового флоту Росії минулої ночі. За його словами, це судно вже давно перебувало під санкціями США, ЄС та Великої Британії, але, незважаючи на це, продовжувало незаконно транспортувати російську нафту, використовуючи фальшивий прапор та підроблені документи.

"Ми вітаємо ці рішучі дії проти плавучої скарбниці Москви та дякуємо Франції за підтримку операції", – написав Зеленський.

"Важливо також модернізувати європейське законодавство, щоб танкери, що перевозять російську нафту, не просто зупинялися, а конфісковувалися, а їхня нафта використовувалася для забезпечення безпеки Європи. Ми маємо бути рішучими", – наголосив він.

За словами Зеленського, Росія діє як мафіозна організація, і відповідь має відповідати цій реальності.

"Якщо вони відкидають правила заради війни, правила мають передбачати чітку і тверду відповідь", – заявив він.

Як повідомлялося, бельгійська армія захопила нафтовий танкер, що належить російському тіньовому флоту.

Судно, затримане Бельгією, з жовтня 2025 року перебуває в європейському списку суден, діяльність яких має бути "обмежена", на тій підставі, що вони "входять до складу тіньового флоту нафтових танкерів або сприяють енергетичним доходам Росії", яка "залежить від енергетичних доходів для фінансування своєї незаконної війни агресії проти України".

Ethera описується як судно, що транспортує "сиру нафту, нафтопродукти або мінеральні матеріали, що походять з Росії або експортуються з неї, при цьому займаючись нерегулярними і високоризиковими морськими перевезеннями [...]". Серед обмежень – заборона на доступ до портів європейських країн.

Глава МЗС Андрій Сибіга привітав захоплення Бельгією танкера тіньового флоту РФ і закликав інші країни наслідувати її приклад.