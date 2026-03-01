Сибіга закликав наслідувати приклад Бельгії, яка захопила танкер тіньового флоту РФ

Глава МЗС Андрій Сибіга привітав захоплення Бельгією танкера тіньового флоту РФ і закликав інші країни наслідувати її приклад.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

"Ми вітаємо рішучий крок Бельгії, яка захопила незаконний танкер російського тіньового флоту. Такі рішучі та виправдані дії необхідні, щоб позбавити Росію ресурсів для продовження агресії та воєнних злочинів проти України", – написав Сибіга.

Він висловив вдячність уряду Бельгії, військовим і силовим структурам, а також партнерам з G7, країн Північної Європи та Балтії, які підтримали цю операцію, за їх рішучість і професіоналізм.

"Бельгія вкотре демонструє лідерство у зміцненні безпеки Європи. Ми закликаємо всіх партнерів наслідувати цей приклад, рішуче протидіяти тіньовому флоту Росії за допомогою санкцій і конкретних дій та просувати мир силою", – написав Сибіга.

Як повідомлялося, бельгійська армія захопила нафтовий танкер, що належить російському тіньовому флоту.

Судно, затримане Бельгією, з жовтня 2025 року перебуває в європейському списку суден, діяльність яких має бути "обмежена", на тій підставі, що вони "входять до складу тіньового флоту нафтових танкерів або сприяють енергетичним доходам Росії", яка "залежить від енергетичних доходів для фінансування своєї незаконної війни агресії проти України".

Ethera описується як судно, що транспортує "сиру нафту, нафтопродукти або мінеральні матеріали, що походять з Росії або експортуються з неї, при цьому займаючись нерегулярними і високоризиковими морськими перевезеннями [...]". Серед обмежень – заборона на доступ до портів європейських країн.

Нагадаємо, 22 січня Франція за підтримки Британії затримала танкер Grinch минулого тижня неподалік берегів Іспанії – після перевірки документів, які підтвердили підозри щодо фальшивого прапора судна. Танкер належить до "тіньового флоту" Росії та перебуває під санкціями ЄС та Британії.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що його французький колега Емманюель Макрон сказав йому про плани відпустити танкер через вимоги законодавства.