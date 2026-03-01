Зеленский призвал изменить европейские законы для конфискации танкеров теневого флота РФ

Президент Владимир Зеленский считает целесообразным модернизировать европейское законодательство, чтобы можно было не только задерживать, но и конфисковывать танкеры, перевозящие российскую нефть.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Президент комментировал решение Бельгии о захвате танкера из теневого флота России прошлой ночью. По его словам, это судно уже давно находилось под санкциями США, ЕС и Великобритании, но, несмотря на это, продолжало незаконно транспортировать российскую нефть, используя фальшивый флаг и поддельные документы.

"Мы приветствуем эти решительные действия против плавучей казны Москвы и благодарим Францию за поддержку операции", – написал Зеленский.

"Важно также модернизировать европейское законодательство, чтобы танкеры, перевозящие российскую нефть, не просто останавливались, а конфисковывались, а их нефть использовалась для обеспечения безопасности Европы. Мы должны быть решительными", – подчеркнул он.

По словам Зеленского, Россия действует как мафиозная организация, и ответ должен соответствовать этой реальности.

"Если они отвергают правила ради войны, правила должны предусматривать четкий и твердый ответ", – заявил он.

Как сообщалось, бельгийская армия захватила нефтяной танкер, принадлежащий российскому теневому флоту.

Судно, задержанное Бельгией, с октября 2025 года находится в европейском списке судов, деятельность которых должна быть "ограничена", на том основании, что они "входят в состав теневого флота нефтяных танкеров или способствуют энергетическим доходам России", которая "зависит от энергетических доходов для финансирования своей незаконной войны агрессии против Украины".

Ethera описывается как судно, транспортирующее "сырую нефть, нефтепродукты или минеральные материалы, происходящие из России или экспортируемые из нее, при этом занимаясь нерегулярными и высокорисковыми морскими перевозками [...]". Среди ограничений – запрет на доступ в порты европейских стран.

Глава МИД Андрей Сибига приветствовал захват Бельгией танкера теневого флота РФ и призвал другие страны последовать ее примеру.