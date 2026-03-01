Макрон підтвердив участь Франції в операції з захоплення Бельгією "тіньового" танкера РФ

Президент Франції Емманюель Макрон назвав серйозним ударом по тіньовому флоту РФ захоплення Бельгією танкера в Північному морі і підтвердив участь своєї країни в операції.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Макрон також опублікував відео операції.

A major blow to the shadow fleet: in the North Sea, our French Navy helicopters helped last night in the boarding by Belgian forces of an oil tanker under international sanctions.



Europeans are determined to cut off the sources of funding for Russia’s war of aggression… pic.twitter.com/CnoxyND7BB – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 1, 2026

"Серйозний удар по тіньовому флоту: вчора ввечері в Північному морі вертольоти французьких ВМС допомогли бельгійським силам захопити нафтовий танкер, що перебував під міжнародними санкціями", – написав французький президент.

"Європейці рішуче налаштовані перекрити джерела фінансування загарбницької війни Росії в Україні шляхом застосування санкцій", – додав Макрон.

Як повідомлялося, бельгійська армія захопила нафтовий танкер, що належить російському тіньовому флоту.

Судно, затримане Бельгією, з жовтня 2025 року перебуває в європейському списку суден, діяльність яких має бути "обмежена", на тій підставі, що вони "входять до складу тіньового флоту нафтових танкерів або сприяють енергетичним доходам Росії", яка "залежить від енергетичних доходів для фінансування своєї незаконної війни агресії проти України".

Ethera описується як судно, що транспортує "сиру нафту, нафтопродукти або мінеральні матеріали, що походять з Росії або експортуються з неї, при цьому займаючись нерегулярними і високоризиковими морськими перевезеннями [...]". Серед обмежень – заборона на доступ до портів європейських країн.

Глава МЗС Андрій Сибіга привітав захоплення Бельгією танкера тіньового флоту РФ і закликав інші країни наслідувати її приклад.